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13:45 29.07.2020

67,4% украинцев поддерживают ВНО - соцопрос

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67,4% украинцев поддерживают ВНО - соцопрос

67,4% украинцев поддерживают внешнее независимое оценивание (ВНО) как систему поступления в вузы, свидетельствуют результаты исследования социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В частности, на вопрос, поддерживают ли респонденты внешнее независимое оценивание как систему поступления в вузы, 67,4% ответили, что безусловно поддерживают или скорее поддерживают, 13,6% - безусловно не поддерживают или скорее не поддерживают, а 19% затруднились ответить на вопрос.

Также на вопрос, согласны ли опрошенные с утверждением, что ВНО ставит всех в равные условия, 68,6% ответили, что согласны, 14,2% - не согласны, а 17,1% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, на вопрос, согласны ли респонденты с утверждением, что ВНО уменьшило уровень коррупции при поступлении в вузы, 60,4% ответили, что согласны с этим, 18,8% - не согласны, а 20,8% затруднились ответить на вопрос.

Исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #вно #опрос
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