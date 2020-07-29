Кличко: Робимо все, щоб діти 1 вересня сіли за парти в школах, але все залежить від епідситуації

Київські школи готуються до нового навчального року, й міська влада робить усе, щоб 1 вересня діти сіли за парти в школах, заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Департамент освіти КМДА створив групу з фахівців, яка вже 7 серпня подасть план дій щодо початку навчального року в школах. Місто виробило кілька сценаріїв відновлення навчального процесу з урахуванням епідеміологічної ситуації. Сьогодні ми робимо все, щоб діти 1 вересня сіли за парти в школах", - сказав Кличко під час онлайн-брифінгу в середу.

Він зазначив, що педагогічні колективи активно готуються до нового навчального року та планують свою роботу. Більшість навчальних закладів уже придбали дезінфекційні та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту й будуть готові до різних форматів навчання.

"Хочу нагадати, що ми виділили майже 4 млрд грн на підготовку закладів до нового навчального року. Найбільше коштів - близько 2 млрд - спрямували на ремонти в закладах освіти та на загальноміські програми", - додав мер.

За його словами, цього року в столиці планують відкрити сім оновлених навчальних закладів. Зокрема, три побудовані дитсадки та два - після повної реконструкції. Також мають завершитися масштабні реконструкції з прибудовами у двох школах.