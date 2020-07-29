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12:49 29.07.2020

Кличко: делаем все, чтобы дети 1 сентября сели за парты в школах, но все зависит от эпидситуации

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Кличко: делаем все, чтобы дети 1 сентября сели за парты в школах, но все зависит от эпидситуации

Киевские школы готовятся к новому учебному году, и городская власть делает все, чтобы 1 сентября дети сели за парты в школах, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Департамент образования КГГА создал группу из специалистов, которая уже 7 августа представит план действий относительно начала учебного года в школах. Город выработал несколько сценариев восстановления учебного процесса с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня мы делаем все, чтобы дети 1 сентября сели за парты в школах ", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Он отметил, что педагогические коллективы активно готовятся к новому учебному году и планируют свою работу. Большинство учебных заведений уже приобрели дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты и будут готовы к различным форматам обучения.

"Хочу напомнить, что мы выделили почти 4 млрд грн на подготовку учреждений к новому учебному году. Больше всего средств - около 2 млрд - направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы", - добавил мэр.

По его словам, в этом году в столице планируют открыть семь обновленных учебных заведений. В частности, три построенных детсада и два - после полной реконструкции. Также должны завершить масштабные реконструкции с пристройками в двух школах.

Теги: #киев #школа #кличко #коронавирус
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