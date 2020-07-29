В СБУ сообщили об отражении кибератаки на представительство президента в Крыму

Целенаправленная кибератака на Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, направленная на получение информации о деятельности Представительства и организованная подконтрольным ФСБ РФ хакерским группировкам, была устранена и обезврежена.

Как сообщается на странице Службы безопасности Украины в Facebook среду утром, это стало возможным в рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительства президента в АРК и Главным управлением СБУ в АРК.

"Представительство и Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым будут продолжать межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и на защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", - говорится в сообщении.