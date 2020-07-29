Задержаны двое подозреваемых в причастности ко взрывам в Киеве - прокурор столицы

Правоохранители задержали двоих подозреваемых в причастности к серии взрывов в Киеве: один из задержанных был ранее судимый за умышленное убийство с применением взрывного устройства, сообщил прокурор столицы Олег Кипер.

В среду в ходе брифинга в Киеве, отвечая на вопрос о личностях задержанных в причастности ко взрывам, прокурор сказал: "60 и 61 года рождения. Один ранее судимый… за умышленное убийство с применением взрывного устройства".

Говоря о мотивах совершения преступления, Кипер отметил, что в речь идет о корыстном мотиве, поскольку вымогались деньги. "Мы видим в этом финансовый мотив", - добавил он.

Как сообщалось, 17 июля вечером в результате взрыва неизвестного предмета в урне возле станции метро "Шулявская" в Киеве пострадали четыре человека, один из них был госпитализирован, сообщила пресс-служба Нацполиции. Пострадавшего 22-летнего студента госпитализировали с места происшествия с множественными осколочными травмами ног. Остальные трое пострадавших обратились к врачам самостоятельно.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство).