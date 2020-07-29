ВНО по географии не сдали 5,6% абитуриентов, по химии 10,2% - УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии сдали 94,4% абитуриентов, а по химии – 89,8% абитуриентов.

"Состоялось третье заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". Было определено пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов географии - 24 тестовых балла, по химии - 13", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.

Таким образом, от общего количества абитуриентов, принимавших участие в тестировании по каждому из данных предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели по географии 94,4% абитуриентов, а по химии – 89,8% абитуриентов.

Как сообщалось, ВНО по математике не сдали 13% абитуриентов, по физике - 8%, по украинскому языку и литературе - 8,3%, по истории Украины - 13,2%, по английскому языку – 7,3%, по испанскому языку – 11,3%, по немецкому языку – 11,4%, по французскому языку – 7,8% и по биологии – 5,5%.