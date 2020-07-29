Количество больных COVID-19 увеличилось в 17 областях Украины и Киеве

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 превысило количество выздоровевших за прошедшие сутки в 17 из 24 областей Украины и Киеве, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во среду утром.

Так, наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано во Львовской области (149), Киеве (132), Ивано-Франковской области (118).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19, 2 - смерти и 25 – выздоровления, сейчас в области болеет 617 человек (на 6 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждены 46 новых случаев заболевания и 73 случая выздоровления, сейчас в области болеет 951 человек (на 27 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области зафиксировано 30 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 263 человека (на 29 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 9 новых случаев заболевания и 32 случая выздоровления. Сейчас болеет 237 человек (на 23 меньше за сутки);

- в Житомирской области 20 человек заболели, 1 случай смерти и 25 выздоровевших, сейчас болеет 297 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 68 новых случаев заболевания, 4 - смерти и 19 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 909 человек (на 45 больше за сутки);

- в Запорожской области 14 новых заболевших, сейчас болеет 164 человека (на 14 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 118 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 15 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 667 человек (на 102 больше за сутки);

- в Киеве 132 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 48 – выздоровления, сейчас болеет 4 923 человека (на 82 больше за сутки);

- в Киевской области 39 новых заболевших и 28 человек выздоровели, сейчас болеет 967 человек (на 11 больше за сутки);

- в Кировоградской области не зафиксировано новых случаев заболевания, 1 человек выздоровел, сейчас болеет 33 человека (на 1 меньше за сутки);

- в Луганской области 1 новый случай заболевания за сутки, сейчас болеет 32 человека (на 1 меньше за сутки);

- во Львовской области подтверждены 149 новых случаев заболевания COVID-19, 4 - смерти и 67 случаев выздоровления, сейчас болеют 6 814 человек (на 78 больше за сутки);

- в Николаевской области 1 новый случай заболевания, 1 - смерти и 5 – выздоровления, сейчас болеет 110 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Одесской области 73 новый случая заболевания и 17 - выздоровления, сейчас болеет 1 814 человек (на 56 больше за сутки);

- в Полтавской области 13 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 3 – выздоровления, сейчас болеет 75 человек (на 9 больше за сутки);

- в Ривненской области 53 новых случая заболевания и 25 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 256 человек (на 28 больше за сутки);

- в Сумской области 13 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 4 – выздоровления, сейчас болеет 125 человек (на 9 больше за сутки);

- в Тернопольской области 30 новых случаев заболевания и 16 – выздоровления, сейчас болеют 1 077 человек (на 14 больше за сутки);

- в Харьковской области 78 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 58 - выздоровления, сейчас болеют 1 371 человек (на 18 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 3 новый случай заболевания, сейчас болеет 20 человек (на 3 больше за сутки);

- в Хмельницкой области зафиксированы 17 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 7 – выздоровления, сейчас болеют 159 человек (на 9 больше за сутки);

- в Черкасской области 4 человека заболели, 1 случай смерти и 15 – выздоровления, сейчас болеют 192 человека (на 12 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 59 новых случая заболевания, 1 – смерти, 109 человек выздоровели, сейчас болеет 1 256 человек (на 51 меньше за сутки);

- в Черниговской области 19 новых случаев заболевания и 57 – выздоровления, сейчас болеет 224 человек (на 38 меньше за сутки).

Как сообщалось, в Украине вновь растет количество новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро среды зафиксировано 1 022 новых случаев, 21 человек из числа ранее заболевших скончался, 650 – выздоровели.