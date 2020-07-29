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09:48 29.07.2020

Зеленский поздравил военнослужащих ССО ВСУ с профессиональным праздником

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Зеленский поздравил военнослужащих ССО ВСУ с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Силы специальных операций по праву называют военной элитой Украины, ведь они профессионально выполняют сложные и опасные боевые задания. Воины-спецназовцы всегда придерживаются своего кредо - преимущество качества над количеством. Я поздравляю воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - написал президент на странице в Фейсбуке в среду утром.

Зеленский отметил, что о подвигах бойцов ССО не говорят открыто, но все уверены в высоком уровне их подготовки, смелости и решительности.

"В этот день также хочу упомянуть защитников-спецназовцев, погибших в боях за независимость и суверенитет нашего государства. Вечная им память! Все мы благодарим воинам в серых беретах за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины! Слава Силам специальных операций Вооруженных сил Украины! Слава Украине!", - подчеркнул глава государства.

26 июля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О Дне Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", который теперь отмечается ежегодно 29 июля.

Теги: #всу #зеленский #поздравления
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