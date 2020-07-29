За сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 149 человек

На территории Львовской области за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 149 человек, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Лабораторные центры провели 1055 ПЦР-тестов, из них 149 – позитивные. Среди них 52 жителя Львова. Остаток проб в холодильнике – 762", – указано в сообщении.

В общей сложности, коронавирус во Львовской области диагностировали у 9248 человек, 249 человек умерли, а 2185 пациентов выздоровели.