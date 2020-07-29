С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 35000 взрывоопасных предметов

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Сначала года пиротехники ГСЧС уже уничтожили 35 тыс. 605 взрывоопасных предметов, в том числе 317 авиационных бомб.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 35 тыс. 605 взрывоопасных предметов, в том числе 528 авиационных бомб", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Так, за 27 июля подразделениями ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится ООС, было обследовано 1,67 га территории и обнаружено и изъято 38 ВОП. На Луганщине пиротехническими расчетами было обследовано 1,61 га территории области в Попаснянском, Станично-Луганском, Сватовском районов, где обнаружены и изъяты 23 артиллерийских снаряда, 11 минометных мин и 2 гранаты", - подытожили в сообщении.