События

07:32 29.07.2020

За текущие сутки обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировано – штаб ООС

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За текущие сутки обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировано – штаб ООС

За минувшие сутки обстрелов в районе  проведения операции Объединенных сил не зафиксировано, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на 7:00 утра остается полностью контролируемой, за текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В штабе ООС отметили, что российские наемники совершили лишь один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета в районе поселка Шумы.

"За минувшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный вооруженными формирования Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы, выстрел был неприцельный и нес провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - подчеркнули в штабе ООС.

Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет.

Теги: #оос #сводка #украина
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