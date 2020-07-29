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06:45 29.07.2020

Число заразившихся COVID-19 в Казахстане превысило 86 тысяч

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Число заразившихся COVID-19 в Казахстане превысило 86 тысяч

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано еще 1 544 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 784 активных, 760 - бессимптомных, сообщила в среду межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 86 192 случаев, из них в Алматы - 11 236(+271), в Нур-Султане - 10 570(+250), в Атырауской области - 10 111(+58), в Карагандинской области - 8 305(+129), в Восточно-Казахстанской - 5 864(+193), в Западно-Казахстанской - 5 560(+80), в городе Шымкент - 4 784(+51), в Алматинской области - 4 188(+73), в Жамбылской области - 3 391(+52), в Павлодарской области - 2 987(+50), в Актюбинской области - 2 980(+22), в Северо-Казахстанской - 2 912(+63), в Кызылординской области -2 859(+52), в Мангистауской области - 2 792(+49), в Туркестанской области - 2 698(+35), в Костанайской области - 2 482(+65), в Акмолинской области - 2 473(+51).

По последним данным, в стране от коронавирусной инфекции вылечились 54 404 человека, 793 умерли.

Теги: #данные #коронавирус #казахстан
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