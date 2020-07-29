В Херсонской области полиция дважды составила админпротоколы из-за нарушения правил карантина во время проведения песенного фестиваля

На организатора песенного фестиваля "Звездный прибой" в течении последних 4-х дней проходившего в курортном поселке Железный Порт за нарушение карантинных правил. полицейские Херсонской области составили два административных протокола, сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Работники полиции провели с организатором разъяснительную работу по соблюдению и недопущения нарушения карантинных правил. …Поэтому, в отношении организатора позавчера и вчера были оформлены административные материалы по ст.44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей" (влечет наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан)", - говорится в сообшении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Херсонской области во вторник вечером.