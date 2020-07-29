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03:47 29.07.2020

Более 20 американских штатов отнесено к "красной зоне" из-за широкого распространения COVID-19

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Более 20 американских штатов отнесено к "красной зоне" из-за широкого распространения COVID-19

В Америке в "красной зоне" из-за большого числа заболеваний COVID-19 находится 21 штат, следует из нового федерального отчета, сообщает The New York Times.

Согласно федеральным критериям, к "красной зоне " относятся штаты, в которых зарегистрировано более 100 новых случаев на 100 тыс. человек за последнюю неделю.

Сейчас среди таких штатов - Алабама, Аризона, Канзас, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Невада, Северная Каролина, Северная Дакота, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта и Висконсин, говорится в отчете от 26 июля.

Отмечается, что документ призывает к дальнейшим ограничениям в перечисленных штатах.

В частности, в докладе говорится, что Северная Каролина должна закрыть места, такие как бары, где социальное дистанцирование не может эффективно применяться. При этом вместимость любой зоны общественного питания должна быть ограничена до 25%.

Кроме того, рекомендуется ввести в штатах обязательное ношение масок.

"Приказ на ношение масок по всем штатам имеет решающее значение для прекращения распространения (коронавируса - ИФ)", - говорится в докладе.

Согласно документу, только один штат - Вермонт - находится в так называемой "зеленой зоне", где регистрируется менее 10 случаев заболевания на 100 тыс. человек в неделю.

Все остальные штаты, а также округ Колумбия, считаются находящимися в "желтой зоне". Здесь регистрируется от 10 до 100 случаев заболевания в неделю на 100 тыс. человек.

Между тем, уточняется, что несколько штатов в "желтой зоне" имеют отдельные районы, соответствующие критериям "красной зоны", сообщает Times.

По данным статистического сайта Worldometer, США по-прежнему на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. На данный момент там зарегистрировано 4 млн 491 тыс.158 случаев заражения, скончались 152 тыс.103 человека.

Теги: #сша #отчет #коронавирус
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