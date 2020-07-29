В Ровенской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19 – глава ОГА

В Ровенской области лабораторно подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5837 случаев заболевания коронавирусной болезни. В области - 92 летальных случая, вызванные COVID-19.Преодалели болезнь 4489 человек, - Написал Коваль на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Также он подчеркнул, что за Сегодня выздоровел 21 житель Ровенского, Костопольского районов и города Ровно.

"В работе остается 510 образцов. За сутки сделано 480 ПЦР и 993 ИФА исследований", -подытожил глава ОГА.