События

02:47 29.07.2020

В Ровенской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19 – глава ОГА

1 мин читать

В Ровенской области лабораторно подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5837 случаев заболевания коронавирусной болезни. В области - 92 летальных случая, вызванные COVID-19.Преодалели болезнь 4489 человек, - Написал Коваль на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Также он подчеркнул, что за Сегодня выздоровел 21 житель Ровенского, Костопольского районов и города Ровно.

 "В работе остается 510 образцов. За сутки сделано 480 ПЦР и 993 ИФА исследований", -подытожил глава ОГА.

Теги: #коронавирус #ровенская #украина #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:47 29.07.2020
Более 20 американских штатов отнесено к "красной зоне" из-за широкого распространения COVID-19

Более 20 американских штатов отнесено к "красной зоне" из-за широкого распространения COVID-19

01:42 29.07.2020
Трамп не исключает крупных поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

Трамп не исключает крупных поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

22:11 28.07.2020
Ограничения на въезд в ЕС сохранят еще минимум на две недели

Ограничения на въезд в ЕС сохранят еще минимум на две недели

21:39 28.07.2020
Решетиловскую вышивку необходимо подать на включение в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО - Шмыгаль

Решетиловскую вышивку необходимо подать на включение в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО - Шмыгаль

18:35 28.07.2020
Российские наемники один раз открывали огонь на Донбассе с начала суток

Российские наемники один раз открывали огонь на Донбассе с начала суток

17:47 28.07.2020
Реальная зарплата в Украине в июне 2020г. возросла на 4,8% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в июне 2020г. возросла на 4,8% - Госстат

17:47 28.07.2020
Киев обеспечит лаборатории медучреждений расходниками для тестирования на COVID-19

Киев обеспечит лаборатории медучреждений расходниками для тестирования на COVID-19

16:54 28.07.2020
Мир будет иметь дело лишь с одной волной COVID-19 - ВОЗ

Мир будет иметь дело лишь с одной волной COVID-19 - ВОЗ

16:54 28.07.2020
Ограничения на въезд в ЕС из большинства стран мира сохранятся в связи с COVID-19 еще минимум на две недели

Ограничения на въезд в ЕС из большинства стран мира сохранятся в связи с COVID-19 еще минимум на две недели

16:39 28.07.2020
Госдолг Украины в июне-2020 вырос на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах

Госдолг Украины в июне-2020 вырос на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

За нынешние сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью – указ

У нардепа Гетманцева выявили коронавирус

В Украине за сутки выявлено 919 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 622 человека, 13 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Широкомасштабные совместные военные учения Азербайджана и Турции начинаются в среду

НАТО приветствует объявление о трехдневном прекращении огня в Афганистане

Совет ЕС принял пакет мер реагирования на действия Китая в Гонконге

Джонсон увидел признаки второй волны коронавируса в Европе

Twitter удалил твит Трампа о том, что от коронавируса есть лекарство

Помпео заявил, что Китай продвигает свои интересы через Демпартию США

Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус

Объявлены номинанты премии "Эмми"

Власти КНР пытаются продвигать свои интересы через Демпартию США – Помпео

Аграрная партия объявила об участии в местных выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА