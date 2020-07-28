НАТО приветствует объявление о трехдневном прекращении огня в Афганистане

Объявление о трехдневном прекращении огня между талибами и правительственными войсками расценили в НАТО как важный шаг к межафганским переговорам.

"НАТО приветствует объявление правительства Афганистана и талибов о трехдневном прекращении огня. Это важный шаг в афганском мирном процессе, который должен привести к скорейшему началу межафганских переговоров", - говорится в сообщении во вторник в твиттере офиса старшего гражданского представителя Североатлантического альянса в Афганистане.

"Афганский народ теперь заслуживает мира, и НАТО поддерживает его", - отмечают в офисе.

Как сообщалось, радикальное движение "Талибан" объявило о трехдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ид аль-адха (Курбан-байрам).

"Все моджахеды получили приказ воздерживаться от проведения любых операций против врага в течение трех дней и ночей праздника", - отмечается в заявлении представителя талибов Забиуллы Муджахида.

Официальный Кабул приветствовал предложение талибов.

"Руководство Афганистана приветствует объявление талибов о перемирии, заявил представитель президента Седик Седикки, назвав его важным шагом", - сообщил сайт канала Tolo News.

По данным канала, Седикки заявил, что афганцы хотят "длительного перемирия и начала прямых переговоров о мире между Исламской Республикой Афганистан и "Талибаном".

Он также отметил, что президент страны Ашраф Гани отдал распоряжение военным страны соблюдать перемирие в течение трех дней и избегать операций против боевиков, если только те сами не нарушат его первыми.

Перемирие начнется в пятницу. Это второе прекращение огня в Афганистане за последние два месяца, в предыдущий раз перемирие объявляли в честь Рамадана.