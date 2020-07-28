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22:09 28.07.2020

Джонсон увидел признаки второй волны коронавируса в Европе

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил, что в некоторых европейских странах уже началась вторая волна коронавируса.

"Давайте внесем ясность относительно того, что происходит в Европе - у некоторых из наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем видеть в некоторых местах признаки второй волны пандемии", - сказал Джонсон журналистам в Ноттингеме.

Он отметил, что Великобритания приняла "стремительные и решительные меры" на выходных, введя обязательный 14-дневный карантин для всех, приезжающих из Испании, которая является одним из самых популярных туристических направлений у британцев. Подобное решение о карантине ранее раскритиковали как в Мадриде, так и в британской оппозиционной Лейбористской партии.

Премьер Испании Педро Санчес назвал решение "несбалансированным" и указал, что ситуация в некоторых частях его страны намного безопаснее, чем в ряде территорий Великобритании.

Накануне, 27 июля, газета The Guardian писала, что в европейских странах все активнее готовятся на случай второй волны COVID-19 и рассматривают возможность вернуть некоторые ограничения.

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Интерфакс-Украина
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