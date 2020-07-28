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22:06 28.07.2020

Twitter удалил твит Трампа о том, что от коронавируса есть лекарство

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Twitter удалил твит Трампа о том, что от коронавируса есть лекарство

Соцсеть Twitter удалила запись на странице президента США Дональда Трампа, в которой он поделился сообщением о том, что от коронавируса есть лекарство, сообщает телеканал NBC News.

В сообщении говорилось: "От COVID есть лекарство. Америка, проснись".

В Twitter ранее во вторник указали, что удалили сообщение, поскольку оно "нарушает нашу политику, касающуюся дезинформации по теме COVID-19".

Между тем, соцсеть также ограничила во вторник доступ к аккаунту сына американского лидера Дональда Трампа-младшего после репоста видеозаписи, на которой эксперты в области медицины обсуждают использование гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

Представитель Twitter объяснил это решение "распространением ведущей в заблуждение и потенциально вредоносной информации, связанной с коронавирусом".

Ранее в этом году Twitter присвоил некоторым сообщениям Трампа маркировку, которая указывала на то, что эти "твиты" могут содержать недостоверную информацию.

Теги: #twitter #трамп
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