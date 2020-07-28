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22:00 28.07.2020

Помпео заявил, что Китай продвигает свои интересы через Демпартию США

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Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что китайская сторона старается продвигать свои интересы, работая с Демократической партией США.

"Китайцы, когда они приезжают сюда, проводят переговоры с демократами. Они продвигают свои интересы, общаясь с демократами на Капитолийском холме (в конгрессе - ИФ)", - сказал Помпео на пресс-конференции.

Он отметил, что американские дипломаты хотят иметь такую же возможность "говорить со всем китайским народом".

"Мы хотим, чтобы была свобода слова, открытость, чтобы была возможность работать с теми в США, кто не согласен с администрацией. Так работает демократия", - добавил госсекретарь США.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в поддержке своего соперника по президентской гонке, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они делали это десятилетиями, пока не появился я!" - писал Трамп в своем твиттере в мае.

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Интерфакс-Украина
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