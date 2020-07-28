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21:58 28.07.2020

Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус

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Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал Лукашенко во вторник. Политика цитирует госагентство БелТА.

Такое заявление он сделал на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко неоднократно скептически отзывался о коронавирусе и называл его "коронапсихозом".

Ранее в беларуском Минздраве сообщили, что в стране по состоянию на вторник, 28 июля, зарегистрированы 67 366 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за последние сутки составил 115 случаев против 119 за предыдущие 24 часа.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 543 (на 27 июля - 538) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

На 28 июля выздоровели и выписаны 60 669 пациентов (на 27 июля - 60 492), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост выздоровевших за сутки составил 177 человек.

Теги: #лукашенко #беларусь
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