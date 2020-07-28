Аграрная партия объявила об участии в местных выборах

Аграрная партия Украины, будет участвовать в местных выборах 2020 года. Такое решение было принято на (внеочередном XXVII) съезде партии, который состоялся 28 июля в городе Киеве.

Председатель Аграрной партии Михаил Поплавский во время съезда поставил однопартийцам задача получить максимальное количество голосов на местных выборах и привести к местной власти настоящих профессионалов, профессиональных аграриев и лидеров общественного мнения, обеспечит организации четкое место на политическом поле.

"Учитывая существенное увеличение важности развития аграрного сектора в экономике Украины, очевидно мощный общественный запрос на политическую силу, которая системно и профессионально защищала интересы людей, связанных с аграрным производством. Именно такой политической силой была и есть Аграрная партия Украины.

Кандидаты от Аграрной партии примут участие в октябрьских выборах, чтобы граждане выбрали местные власти из тех, кого они лично знают и кому доверяют.

Профессионализм, знание проблем, требующих решения — главные критерии выдвижения, потому что мы стремимся реальных перемен! На смену популистам должны прийти настоящие хозяйственники и профессионалы, а это и есть Аграрная партия Украины " — отметил Михаил Поплавский.

Политический эксперт Вадим Карасев, заметил: "Пришло время Аграрной партии играть уже в высшей или премьер лиге украинской политики. Претендовать на парламентское и правительственное учреждение. Для этого открываются сегодня все возможности. Ведь значительный процент населения работает в аграрном секторе Украины, это достаточно большое количество людей. Главная задача их мобилизовать, предоставить новое дыхание, вдохновить, разработать и воплотить серьезную программу по защите украинского села и крестьянства".

Отметим, что Аграрная партия стала первой и единственной внепарламентской политической партией, одержавшей победу в выборах в объединенных территориальных общинах (2018 г.), имеет мощное представительство во всех регионах Украины и насчитывает около 70 тыс. партийцев.