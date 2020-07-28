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21:39 28.07.2020

Решетиловскую вышивку необходимо подать на включение в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО - Шмыгаль

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Решетиловскую вышивку необходимо подать на включение в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Решетиловскую вышивку необходимо подать на включение в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

"Получил в память о Полтавщине невероятно красивую вышиванку с Решетиловские вышивкой.  Это один из символов региона.  Посоветовал представителям облгосадминистрации подать Решетиловскую вышивку на включение в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.  Уверен, она и многие другие культурные объектов Полтавщины могут стать мощным туристическим магнитом области", - написал Шмыгаль в социальной сети Facebook по результатам рабочей поездки в Полтавскую область.

Теги: #вышивка #украина #премьер
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