Решетиловскую вышивку необходимо подать на включение в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Решетиловскую вышивку необходимо подать на включение в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

"Получил в память о Полтавщине невероятно красивую вышиванку с Решетиловские вышивкой. Это один из символов региона. Посоветовал представителям облгосадминистрации подать Решетиловскую вышивку на включение в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Уверен, она и многие другие культурные объектов Полтавщины могут стать мощным туристическим магнитом области", - написал Шмыгаль в социальной сети Facebook по результатам рабочей поездки в Полтавскую область.