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19:56 28.07.2020

Данилов: перемирие на Донбассе реализуется в рамках одного из сценариев, утвержденных СНБО в декабре-2019

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Данилов: перемирие на Донбассе реализуется в рамках одного из сценариев, утвержденных СНБО в декабре-2019

Установление режима прекращения огня на востоке Украины происходит в рамках реализации сценария, утвержденного на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины перед парижской встречей лидеров стран "нормандской четверки" в декабре 2019 года, заявляет секретарь СНБО Алексей Данилов.

"5 декабря 2019 года прошло заседание СНБО, на котором рассматривалось 5 сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской области. И мы сей час работаем по первому утвержденному сценарию, с которым ехал Владимир Александрович Зеленский на саммит в Париж 9 декабря. У него за плечами было решение СНБО. Оно является действительным, оно до сих пор в силе", - сказал Данилов в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, комментируя начавшейся введенный в понедельник режим всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Данилов напомнил, что Зеленский заявил, что "берет год для того, чтобы решить эту ситуацию". "Год будет истекать 9 декабря. После того, как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что мы будем делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз мирно уйти с нашей страны", - добавил секретарь СНБО.

На вопрос, если по состоянию на 9 декабря 2020 года реализация первого сценария окажется безуспешной, начнет ли реализация второго сценария, Данилов ответил: "Я думаю, что будет дополнительное заседание СНБО, будет доклад всех наших силовых структур, как это происходило 5 декабря, и после этого будет принято решение Совета нацбезопасности Украины. Какой это будет сценарий – это уже зависит от решения Совета".

При этом он подчеркнул, что Украина готова "к любому сценарию". "Еще раз подчеркиваю: у нас их пять этих сценарию, сейчас мы работаем по первому сценарию. Но если враг перейдет внезапно к тем угрозам, которые мы сегодня можем почувствовать во время учений-2020 (российские учения Кавказ-2020 - ИФ), точно так же – сегодня работает больше количество специалистов для того, чтобы этого не случилось", - сказал секретарь СНБО.

Данилов заявил о поддержке Украины странами-партнерами и сообщил о готовящихся учениях, которые будут проходить одновременно с российскими учениями "Кавказ-2020". "Не волнуйтесь – будут учение параллельно и "Кавказ-2020", при чем они могут быть в довольно неожиданных местах", - сказал он.

На вопрос, будут ли эти учения проходить с участием иностранных партнеров, секретарь СНБО сказал: "Где будут происходить в сентябре учения, давайте дождемся сентября, увидим".

Отвечая на вопрос о возможности нападения РФ на Украину, Данилов сказал, что это РФ будет "очень дорого стоить" и что Украина "не одинока в мире".

"Я хочу сказать, что Украина – это ядерная держава. У нас есть сегодня ядерные реакторы и если Европа этого не понимает – а я понимаю, что они очень внимательно за этим следят – вы понимаете, какие могут быть последствия, если будет большая война? Запорожская атомная, и еще много других атомных объектов. Очень-очень опасно. Для кого? Для Европы точно так же. Поэтому у нас сегодня есть партнеры, у нас сегодня есть понимание", - сказал он.

Среди прочего, секретарь СНБО также сообщил, что США с 2015 года предоставила Украине военную помощь на $2 млрд. "Начиная с 15 года, с учетом этого года, бюджеты, которые предоставила нам страна-партнер Соединенные Штаты, равна примерно 2 млрд долларов. Это и "Джавелины", это и много других вещей", - сказал Данилов.

Теги: #перемирие #снбо #донбас
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