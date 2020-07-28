В ЕС расценили недавнюю закладку российских военных кораблей в Керчи как еще один шаг по милитаризации Крыма

Евросоюз продолжает рассматривать действия России в Крыму, в частности, закладку в Керчи боевых кораблей, как нарушение положений международного права, заявил во вторник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Продолжающиеся усилия Российской Федерации по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, а также дальнейшие попытки насильственно интегрировать незаконно аннексированный Крым и Севастополь в состав России представляют собой нарушение международного права", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Недавняя церемония закладки двух десантных кораблей в Керчи - еще один явный шаг в продолжающейся милитаризации полуострова, которая оказывает значительное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море", - отмечают в ЕВС.

В документе также указывается на проблему ограничения свободы передвижения граждан Украины - на Крымский полуостров и обратно.

"Доступ на материковую часть Украины и право на возвращение по месту жительства должны быть предоставлены безоговорочно и без требования российского паспорта", - считают в Брюсселе.

В Европейском союзе продолжают ожидать, что "Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове", сказано в коммюнике.

"Европейский союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в документе.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин 20 июля принял участие в закладке новых российских боевых кораблей в Керчи.