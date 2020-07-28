Улица Российская в киевской Дарнице переименована в честь погибшего на Донбассе бойца Юрия Литвинского

Киевский городской сонет на заседании во вторник принял решение о переименовании улицы Российской в Дарницком районе (жилмассив Новая Дарница) в улицу Юрия Литвинского, а также о присвоении названия новой улицы в Святошинском районе имени Олеся Бердника.

"Литвинский Юрий Алексеевич - активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины, участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера", - сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сама улица возникла в начале ХХ века, когда Новая Дарница была дачным поселком, под названием Федоровской. Позже была названа в честь Григория Петровского, во время нацистской оккупации носила название Подлесной. Была названа Российской одновременно с продлением в 1953 году. Имеет преимущественно жилую многоэтажную застройку разных времен от 1950х гг и позже.

Где расположена новая улица в Святошинском районе, которая названа в честь Бердника, в КГГА не уточняют. "Он является выдающимся украинским писателем-фантастом, автором более 20 романов и повестей, футурологом, художником, композитором. Член-основатель Украинской Хельсинкской группы, политзаключенный советских лагерей. Проводник гуманистического объединения "Украинская духовная республика", - говорится в сообщении.