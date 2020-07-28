Российские наемники один раз открывали огонь на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток на Донбассе зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Этот факт имел место вблизи населенного пункта Шумы. Потерь вследствие вражеского выстрела нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук.

Согласно сводке, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию нашей обороны.