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18:30 28.07.2020

Застройки в киевском Протасовом Яру не будет - Кличко

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Застройки в киевском Протасовом Яру не будет - Кличко

Киев. 28 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - На землях Протасова Яра не будет жилой застройки и в дальнейшем планируется создать региональный ландшафтный парк.

Как говорится в сообщении на "официальном портале Киева", Киевсовет принял решение, которым признал такими, что не отвечают интересам территориальной громады земельные отводы с 2007 по 2012гг на территории Протасова Яра.

Также депутаты отменили изменения в генеральный план Киева и программу развития зеленой зоны, Которым земельные участки в Протасовом Яру были переведены под жилую застройку. Речь идет об отмене передачи для освоения 3,23 га зеленых зон ООО "Дайтона групп".

"Город делает все для наведения порядка с землей урочища. На ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен еще один важный проект решения - об отказе в возобновлении договора аренды с "Интерстрой Компании". Поэтому прошу депутатов ответственно отнестись к принятию этого важного вопроса", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

В сообщениях говорится, что на следующее пленарное заседание Киевсовета должен быть вынесено вопрос о отказе в возобновлении договора аренды с ООО "Интерстрой Компании", которая арендует другой земельный участок в Протасовом Яру площадью 0,7 га. Он также должен в перспективе стать частью регионального ландшафтного парка "Протасов Яр".

Теги: #кличко #протасов
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