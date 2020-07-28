События

17:58 28.07.2020

Под Одессой обстреляли авто активиста Ганула, сам он не пострадал

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Автомобиль одесского общественного активиста Дмитрия Ганула был обстрелян во вторник днем на дороге из г.Южное Одесской области в сторону Одессы.

"Только совершено покушение на меня. По дороге из Южного. Жду полицию, подробности позже", - написал Ганул на своей странице в Facebook сразу после происшествия.

В прикрепленном к посту видео он рассказал, что два автомобиля сначала пытались столкнуть его с дороги в кювет, а затем из одного из них он был обстрелян из мощного травматического пистолета. На видео видно, что в результате обстрела на кузове автомобиля образовались существенные вмятины. В самого активиста, по его словам, "чудом не попали". При этом он рассказал, что начал отстреливаться, после чего автомобили нападающих скрылись.

Ганул рассказал, что нападавшие перемещались на автомобиле Toyota RAV4 киевской регистрации и нерастаможенном Mercedes. По его словам, он зафиксировал государственные номера одного из автомобилей.

Как сообщалось, полиция Одесской области начала спецоперацию "Перехват" после сообщения о стрельбе возле с.Визирка Лиманского района Одесской области, на месте работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ганул возглавлял общественную организацию "Уличный фронт", прекратившей свою деятельность в начале 2019 года, в настоящее время его деятельность связана, в частности, с вопросами нелегальной застройки и захвата земли в Одессе, защиты животных.

Теги: #одесса #активисты
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