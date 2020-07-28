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16:54 28.07.2020

Ограничения на въезд в ЕС из большинства стран мира сохранятся в связи с COVID-19 еще минимум на две недели

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Ограничения на въезд в ЕС из большинства стран мира сохранятся в связи с COVID-19 еще минимум на две недели

ЕС намерен оставить внешние границы закрытыми для большинства приезжих из других стран как минимум еще на две недели, сообщили во вторник агентству Bloomberg на условиях анонимности собеседники, знакомые с ситуацией.

По их данным, ЕС рассматривает возможность сокращения "белого" списка стран (чьи жители могут въезжать на территорию союза беспрепятственно) до 13 стран: Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Китая, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая, Южной Кореи и Японии.

При этом не исключено, что Алжир и Марокко могут быть выведены из этого списка.

Комментируя ситуацию, дипломатический источник в институтах ЕС в Брюсселе сообщил "Интерфаксу" во вторник, что "список третьих стран, резиденты которых могут быть допущены к поездкам в Европейский союз, обновляется каждые две недели, при этом очередной список рассматривается в настоящее время, в среду его будут обсуждать постпреды стран ЕС".

По его словам, "это решение полностью зависит от оценки государств-членов Европейского союза, и на данном этапе невозможно сказать, какие страны будут включены в список и будут ли внесены изменения в предыдущий список".

"Все это входит в компетенцию государств ЕС, и их решения еще нет", - объяснил собеседник агентства.

Он отметил: "В любом случае, список будет носить рекомендательный характер, окончательное решение о допуске или недопуске путешественников из той или иной страны остается за конкретным государством ЕС, хотя мы, конечно, стремимся к координации в масштабах союза".

Теги: #ес #граница #коронавирус
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