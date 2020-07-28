События

14:24 28.07.2020

Эпидемия коронавируса с апреля по июнь оставила без работы в Испании более миллиона человек

1 мин читать
Эпидемия коронавируса с апреля по июнь оставила без работы в Испании более миллиона человек

Более миллиона человек остались в Испании без работы в период с апреля по июнь в связи с эпидемией коронавируса, свидетельствуют данные опроса, активного населения, проведенного Национальным институтом статистики, и распространенные во вторник Национальным телерадиовещанием Испании.

Согласно опубликованным статистическим данным, от осложнения эпидемиологической ситуации в Испании наиболее пострадал сектор услуг, также сократилось число трудоустроенных женщин.

Особенно сложная ситуация с безработицей складывается в настоящее время в Каталонии, Мадриде, Андалусии и Кастилье-Ла-Манче.

С начала эпидемии COVID-19 в Испании выявлено заражение почти у 326 тыс. человек, 28,5 тыс. пациентов скончались.

Теги: #испания #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:32 28.07.2020
В ВСУ за сутки выявили 13 новых случаев COVID-19, всего болеет 160 человек

В ВСУ за сутки выявили 13 новых случаев COVID-19, всего болеет 160 человек

11:25 28.07.2020
У нардепа Гетманцева выявили коронавирус

У нардепа Гетманцева выявили коронавирус

10:45 28.07.2020
В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 110 жителей столицы, один человек умер, 82 выздоровели

В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 110 жителей столицы, один человек умер, 82 выздоровели

10:00 28.07.2020
С 30 июля украинцы смогут въехать в Болгарию только с негативным ПЦР-тестом

С 30 июля украинцы смогут въехать в Болгарию только с негативным ПЦР-тестом

09:47 28.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

09:33 28.07.2020
В Украине за сутки выявлено 919 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 622 человека, 13 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 919 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 622 человека, 13 новых жертв вируса

02:39 28.07.2020
Временный президент Боливии возвращается к работе после перенесенного COVID-19

Временный президент Боливии возвращается к работе после перенесенного COVID-19

02:37 28.07.2020
На Буковине лабораторно подтвердили 58 новых случаев коронавируса

На Буковине лабораторно подтвердили 58 новых случаев коронавируса

20:38 27.07.2020
В Европе готовятся ко второй волне коронавируса

В Европе готовятся ко второй волне коронавируса

18:33 27.07.2020
ВОЗ объявит, что пандемия COVID-19 еще не преодолена, и даст советы по борьбе против нее

ВОЗ объявит, что пандемия COVID-19 еще не преодолена, и даст советы по борьбе против нее

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За нынешние сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью – указ

У нардепа Гетманцева выявили коронавирус

В Украине за сутки выявлено 919 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 622 человека, 13 новых жертв вируса

Россия будет реагировать на активизацию полетов разведывательной авиации США над Черным морем

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевсовет откроет свой двор для парковки автомобилей в выходные дни и праздники

Премии и надбавки являются лучшим мотиватором работать больше - исследование

Окружной админсуд открыл дело по иску "Прямого" к Нацсовету по телерадиовещанию

За нынешние сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью – указ

В Киеве в ночь на четверг ожидается дождь, станет прохладнее

"Завод им.Малышева" передал Минобороны Украины два модернизированных "Булата"

История с гибелью в Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова должна быть донесена до внимания мирового сообщества

АМПУ до конца августа подпишет договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi

Во Львовской области от взрыва в автомобиле на базе отдыха погиб мужчина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА