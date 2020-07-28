Премии и надбавки являются лучшим мотиватором работать больше - исследование

Премии и надбавки - лучший мотиватор работать больше.

Такое мнение высказали 72% опрошенных респондентов, сообщается в исследовании Международного кадрового портала grc.ua.

Как отмечается, были и те, кто не обозначил этот пункт. Среди них - представители профсфер "Админ. Персонал"(17%), "Продажи" (12%), "IТ, телеком"(10%) и др.

"Это можно объяснить тем, что первые две профсферы часто выбирают поисковики "опыт" или с минимальным трудовым стажем. И для них приоритетными являются карьерный рост и приобретение практического опыта. Третья профсфера ("IТ, телеком") традиционно входит в топ самых высокооплачиваемых профессий", - отмечается в пресс-релизе портала.

Исследование также показало, что большинство участников опроса (54%) отмечает возможность повысить профессиональные знания и навыки, что мотивирует их работать больше.

Более трети участников опроса оказались довольно амбициозными. Так, 36% респондентов отметили готовность работать больше, если это обещает повышение и лучшие карьерные перспективы. Атмосфера в коллективе может как стимулировать к лучшей работе, так и, наоборот, стать причиной увольнения. Например, немногим более четверти респондентов (26%) отметили, что именно командный дух мотивирует их работать больше, ведь ощущение комфорта в коллективе положительно влияет на производительность и стимулирует работать так, чтобы не подвести коллег.

Каждый пятый участник опроса (20%) отметил, что похвала руководителя стимулирует делать больше.

При этом прошлогоднее исследование показало, что часть респондентов (44%), оценивая профессиональные способности своих руководителей, назвали их достаточными для работы, которую они выполняют. А вот почти каждый третий (36%) своим начальником в той или иной степени не удовлетворен.

В варианте "Другое" чаще всего респонденты писали о том, что больше всего мотивируют их работать ... они сами. Часть опрошенных отмечает: они привыкли выкладываться на все 100%, и самоответственность как раз и подталкивает к тому, чтобы всегда показывать хорошие результаты.

Еще некоторое количество респондентов акцентирует готовность делать больше ради лучшего будущего своих детей. И менее 1% опрошенных признаются: ничто не может заставить их работать больше.