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13:20 28.07.2020

За нынешние сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

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За нынешние сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

С начала нынешних суток российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, совершив обстрел украинских позиций неподалеку поселка Шумы из подствольного гранатомета, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении. Утром, противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Шумов из подствольного гранатомета", - говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил во вторник.

По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.

"Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника", - отметили в Минобороны.

За минувшие сутки российские наемники три раза нарушили режим тишины на Донбассе.

Ранее на заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

Теги: #оос #минобороны
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