События

12:53 28.07.2020

Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью – указ

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Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью – указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".

Как сообщает во вторник пресс-служба главы государства, указ № 295/2020 подписан "с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР", а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Согласно документу, на период с 1 августа 2020г до 31 января 2021г вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан КНР, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинет министров Украины должен принять меры, вытекающие из настоящего указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #зеленский #китай
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