"Завод им.Малышева" передал Минобороны Украины два модернизированных "Булата"

ГП "Завод имени В.А. Малышева" отгрузило Минобороны Украины очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ "Булат" и таким образом, по состоянию на июль 2020г выполнило 50% государственного контракта, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Мы не только провели заводской ремонт машин за техническим состоянием, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками. Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток", - рассказал гендиректор завода Василий Крылас.

Восстановленные "Булаты" успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. После приемо-сдаточных испытаний обновленную технику передали Министерству обороны Украины.

Госпредприятие "Завод им. Малышева" (г.Харьков) специализируется на производстве и модернизации тяжелой и легкой бронетехники для Минобороны Украины и иностранных заказчиков. Среди основной продукции и услуг предприятия - БМ "Оплот", модернизация танка Т-64 к виду БМ "Булат", бронетранспортеры БТР-3, БТР-4, модернизация бронетранспортеров БТР-50.

БМ "Булат" - основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина - глубокая модернизация танка Т-64Б. В течение последних четырех лет на ГП "Завод имени В.А. Малышева" отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передали в украинской армии более полусотни БМ "Булат". Специалисты завода не только отремонтировали военную технику, но и осуществили модернизацию с улучшением тактико-технических характеристик машины. В частности, на них установили новые современные средства связи и навигации, а также приборы прицеливания и ночного видения.