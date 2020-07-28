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11:32 28.07.2020

В ВСУ за сутки выявили 13 новых случаев COVID-19, всего болеет 160 человек

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В ВСУ за сутки выявили 13 новых случаев COVID-19, всего болеет 160 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сейчас болеет 160 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 28 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 160 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 579 человек, летальных случаев – 5", - говорится в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - один военнослужащий и один сотрудник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих).

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 9 человек (Киевская область - 2 работника ВСУ, Львовская область - 3 военнослужащих, Житомирская область - 3 работника ВСУ, Ровенская область - один сотрудник ВСУ). Отмечается, что состояние здоровья заболевших удовлетворительное.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 521 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 122 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 919 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 622 выздоровели.

Теги: #всу #коронавирус
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