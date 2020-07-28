События

11:15 28.07.2020

История с гибелью в Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова должна быть донесена до внимания мирового сообщества

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История с гибелью в Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова должна быть донесена до внимания мирового сообщества

Гибель в Крыму трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова должна быть расследована и донесена до внимания мирового сообщества, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью радио "Крым Реалии".

"Вопрос поддержки политических заключенных во временно оккупированном Крыму находятся на постоянном контроле со стороны МИД. Первого июля состоялось заседание Платформы действия по освобождению Россией украинских политических заключенных, на котором результативно обсуждены скоординированные действия органов государственной власти и общественного сектора по данной проблематике" – подчеркнула Джапарова.

Замминистра отметила, что ситуация с гибелью трехлетнего Мусы Сулейманова должна быть тщательно изучена, расследована и донесена до внимания мирового сообщества".

"Ключевой инструмент улучшения положения уже удерживаемых агрессором политзаключенных - публичность. Есть идея ввести институт менторства, чтобы авторитетные в мире люди выражали солидарность с крымскими общественными журналистами. Чем громче звучать наши голоса в ООН, Европарламенте, ОБСЕ, Совете Европы, тем больше шансов на облегчение положения тех, кого оккупанты грубо лишили свободы и удерживают в нечеловеческих условиях ".

Как сообщалось, трехлетний Муса Сулейманов пропал вечером 24 июля в Крыму. На его поиски приехали несколько тысяч людей со всего полуострова. 26 июля управление МЧС России по Крыму сообщило, что тело ребенка найдено. В управлении МВД России по Крыму утверждали, что Муса Сулейманов умер из-за утопления. Тело мальчика было найдено в одной из выгребных ям рядом с домом.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Погибший ребенок – сын журналиста, фигуранта симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Сулейманова.

Теги: #крым #смерть #джапарова
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