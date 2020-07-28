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11:10 28.07.2020

АМПУ до конца августа подпишет договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi

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АМПУ до конца августа подпишет договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi

ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) до конца августа 2020 года подпишет договор с компанией-подрядчиком, которую выберет для эвакуации затонувшего танкера Delfi, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, в настоящее время выбирается наиболее эффективный способ эвакуации затонувшего танкера.

"Есть два возможных варианта эвакуации: поднятие танкера или разрезание на две части. Последний - это крайняя мера. Уверен, теперь мы быстрее решим проблему с танкером и наконец-то освободим пляж "Дельфин" от токсического металлолома благодаря глубокому пониманию ситуации", - сообщил он.

Как сообщалось, в понедельник, 27 августа, процесс ликвидации танкера Delfi перешел к государству, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную, местного уровня.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 – судно сорвало с якоря. В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор. 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 УК Украины).

4 июля во время рабочей поездки в Одесскую область президент Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере. Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата – ИФ) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - сказал тогда президент.

13 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что контролирует ход работ по подъему танкера Delfi в Одессе, и при условии ясной погоды и отсутствия волн они будут завершены до 20 июля.

21 июля АМПУ потребовала от судовладельца танкера Delfi передать ему право эвакуировать аварийный танкер.

25 июля очередная попытка поднять затонувший в Одессе танке Delfi завершилась неудачей. Буксиры оказались технически не в состоянии вернуть затонувший танкер Delfi на ровный киль. Во время очередной попытки разорвался металлический трос, который должен был поставить судно на ровный киль.

Теги: #delfi #ампу
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