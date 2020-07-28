События

10:45 28.07.2020

В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 110 жителей столицы, один человек умер, 82 выздоровели

1 мин читать
В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 110 жителей столицы, один человек умер, 82 выздоровели

Заболевание коронавирусом за прошедшие сутки подтвердили в Киеве еще у 110 жителей столицы, один человек умер, 82 – выздоровели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 130 киевлян. На сегодня в столице уже 7,8 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, среди заболевших 45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет и 2 девочки - 11 и 15 лет. Также заболели 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет и четверо мальчиков от 2 до 6 лет.

Всего в больницы столицы госпитализировали 9 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"За прошедшие сутки выздоровели 82 человека. Всего коронавирус преодолели 2 830 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Соломенском районе - 45. В Оболонском и Днепровском - по 14. И в Дарницком районе - 12 случаев", - отметил мэр.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 919 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 622 выздоровели.

В Киеве накануне сообщалось о 70 новых заболевших Covid-19.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:32 28.07.2020
В ВСУ за сутки выявили 13 новых случаев COVID-19, всего болеет 160 человек

В ВСУ за сутки выявили 13 новых случаев COVID-19, всего болеет 160 человек

11:25 28.07.2020
У наредпа Гетманцева выявили коронавирус

У наредпа Гетманцева выявили коронавирус

10:00 28.07.2020
С 30 июля украинцы смогут въехать в Болгарию только с негативным ПЦР-тестом

С 30 июля украинцы смогут въехать в Болгарию только с негативным ПЦР-тестом

09:47 28.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

09:33 28.07.2020
В Украине за сутки выявлено 919 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 622 человека, 13 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 919 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 622 человека, 13 новых жертв вируса

02:39 28.07.2020
Временный президент Боливии возвращается к работе после перенесенного COVID-19

Временный президент Боливии возвращается к работе после перенесенного COVID-19

02:37 28.07.2020
На Буковине лабораторно подтвердили 58 новых случаев коронавируса

На Буковине лабораторно подтвердили 58 новых случаев коронавируса

20:55 27.07.2020
Потребители подключены к электроснабжению, на ТЭЦ-5 устранено повреждение оборудования – КГГА

Потребители подключены к электроснабжению, на ТЭЦ-5 устранено повреждение оборудования – КГГА

20:45 27.07.2020
Энергетики запитали обесточенные Соломенский и Печерский районы резервной линией на время ликвидации аварии на ТЭЦ-5

Энергетики запитали обесточенные Соломенский и Печерский районы резервной линией на время ликвидации аварии на ТЭЦ-5

20:38 27.07.2020
В Европе готовятся ко второй волне коронавируса

В Европе готовятся ко второй волне коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У наредпа Гетманцева выявили коронавирус

В Украине за сутки выявлено 919 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 622 человека, 13 новых жертв вируса

Россия будет реагировать на активизацию полетов разведывательной авиации США над Черным морем

В Киеве возобновлено движение троллейбусных маршрутов, приостановленное из-за отсутствия электроснабжения части города

В Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева могут быть перебои с электроснабжением из-за повреждения оборудования на ТЭЦ – КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

История с гибелью в Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова должна быть донесена до внимания мирового сообщества

АМПУ до конца августа подпишет договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi

Во Львовской области от взрыва в автомобиле на базе отдыха погиб мужчина

Трамп выдвинул кандидатуру отставного военного на пост посла США в Германии

Российские наемники трижды открывали огонь на Донбассе, украинские военные не пострадали

Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа

Днепровские ученые изобрели устройство для безопасной утилизации медицинских отходов

Прокуратура возбудила дело по факту осквернения неизвестными мемориала погибшим военным ВСУ

Крымские правоохранители сообщили о подозрении двум участникам НВФ "Самооборона Севастополя"

В Google разрешили сотрудникам при желании работать из дома до лета 2021 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА