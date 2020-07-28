В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 110 жителей столицы, один человек умер, 82 выздоровели

Заболевание коронавирусом за прошедшие сутки подтвердили в Киеве еще у 110 жителей столицы, один человек умер, 82 – выздоровели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 130 киевлян. На сегодня в столице уже 7,8 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, среди заболевших 45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет и 2 девочки - 11 и 15 лет. Также заболели 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет и четверо мальчиков от 2 до 6 лет.

Всего в больницы столицы госпитализировали 9 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"За прошедшие сутки выздоровели 82 человека. Всего коронавирус преодолели 2 830 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Соломенском районе - 45. В Оболонском и Днепровском - по 14. И в Дарницком районе - 12 случаев", - отметил мэр.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 919 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 622 выздоровели.

В Киеве накануне сообщалось о 70 новых заболевших Covid-19.