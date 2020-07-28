С 30 июля украинцы смогут въехать в Болгарию только с негативным ПЦР-тестом

С 30 июля граждане Украины могут въехать на территорию Болгарии только с негативным ПЦР-тестом, сделанным не более чем за 72 часа, сообщает министерство иностранных дел Болгарии.

" С завтрашнего дня, 28 июля, граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным тестом ПЦР, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование сдать отрицательный ПЦР-тест действует с 30 июля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Болгарии в понедельник.

Также отмечается, что с отрицательным тестом ПЦР в Болгарию могут попасть иностранные граждане, путешествующие по значительным причинам из других третьих стран.

"Основными причинами в приказе министра здравоохранения являются: активность сезонных сельскохозяйственных рабочих и рабочих в сфере туризма; лица, путешествующие в учебных целях; путешественники по гуманитарным причинам и представители торгово-экономической и инвестиционной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПЦР-тест не требуется для лиц, прибывающих в Болгарию из государств-членов ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Восточной Республики Уругвай. Они не подлежат 14-дневному карантину.