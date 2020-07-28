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09:56 28.07.2020

Во Львовской области от взрыва в автомобиле на базе отдыха погиб мужчина

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Во Львовской области от взрыва в автомобиле на базе отдыха погиб мужчина

Во Львовской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате взрыва в автомобиле на одной из баз отдыха, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 28 июля, около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек", - говорится в сообщении.

Так, на месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль "Мицубиси Паджеро", в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего установлена - им оказался 41-летний житель Львова.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Теги: #взрыв #полиция #львовская_область
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