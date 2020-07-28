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09:33 28.07.2020

В Украине за сутки выявлено 919 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 622 человека, 13 новых жертв вируса

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В Украине за сутки выявлено 919 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 622 человека, 13 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 919 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 622 – выздоровели, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 28 июля, сообщалось о 807 заболевших Covid-19 , 27 июля – о 920 инфицированных, 25 июля о 1 106 новых случаях.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 66 575 инфицированных, выздоровели – 36 744, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 629 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 28 202 человека, что на 284 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (147), Киеве (110), Ивано-Франковской области (103).

Теги: #коронавирус #украина
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