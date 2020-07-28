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08:13 28.07.2020

Трамп выдвинул кандидатуру отставного военного на пост посла США в Германии

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Трамп выдвинул кандидатуру отставного военного на пост посла США в Германии

Президент США Дональд Трамп назвал кандидатом на пост посла США в Германии отставного армейского полковника Дугласа Макгрегора, сообщил Белый дом.

Макгрегор, который ушел с армейской службы в 2004 году, известен как автор ряда работ по военным темам и вопросам безопасности, регулярно выступает комментатором по этим проблемам в эфире телеканала Fox News.

Наблюдатели отмечают, что если его кандидатура будет одобрена Сенатом, он унаследует от своего предшественника - Ричарда Гренелла - такие вопросы, как вывод США из Германии части своего воинского контингента и строительство газопровода "Северный поток 2", вызывающие беспокойство и озабоченность в Берлине.

Немецкая телерадиокорпорация Deutsche Welle, комментируя возможное назначение Макгрегора, отмечает, что Гренелл считался доверенным лицом президента Трампа. Будучи послом, он многократно критиковал Берлин по вопросам обороны, ядерной сделки с Ираном, строительства "Северного потока 2" и возможного привлечения китайской компании Huawei к обновлению коммуникационной инфраструктуры в Европе формата 5G.

Теги: #кандидат #сша #посол #германия
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