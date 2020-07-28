События

07:20 28.07.2020

Российские наемники трижды открывали огонь на Донбассе, украинские военные не пострадали

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Российские наемники трижды открывали огонь на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В течение минувших суток на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

В частности, в районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Южного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще один факт провокации со стороны российских наемников зафиксировано неподалеку Новомихайловки. Вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

"С начала суток по состоянию на 7:00 утра обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил, не зафиксировано", - добавили в шиабе.

В пресс-центре также отметили, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника.

Вместе с тем, на участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина
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