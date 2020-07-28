Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа

Американская компания SpaceX перенесла на 1 августа запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink 1 августа, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск, который первоначально предполагалось осуществить еще в конце июня, несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий на космодроме на мысе Канаверал во Флориде и необходимости дополнительной технической проверки систем.

Очередная, восьмая по счету, попытка старта, как ожидается, будет предпринята 1 августа в 03:21 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал.

Помимо 57 спутников Starlink, ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Запуск должен стать десятым по выводу на орбиту группы интернет-спутников Starlink начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.