Днепровские ученые изобрели устройство для безопасной утилизации медицинских отходов

Ученые Днепровской политехники создали мобильную установку по утилизации медицинских отходов, которая требует минимум топлива и не вредит окружающей среде и за час может переработать 50 килограммов медицинского "мусора", сообщила пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

"Такая установка незаменима во время пандемии, когда количество использованных средств индивидуальной защиты постоянно увеличивается. Например, областная больница им. Мечникова всего за неделю работы накапливает до 50 кг медицинских отходов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время работы над установкой ученые учли специфику медицинских отходов, которые нередко являются очагом инфекции.

"Поэтому основной этап утилизации такого "мусора" - сжигание при 800 градусах. Чтобы минимизировать выбросы в атмосферу, газы, выделяемые дополнительно дожигается", - сказано в сообщении.

Отмечается, что авторы изобретения говорят, что устройство работает на любом из доступных видов топлива, при этом затраты - минимальны.

"Необходимые 800 градусов в "печке" достигаются только за 2 минуты. А все медицинские отходы за неделю областной больницы им. Мечникова, например, можно сжечь за час", - отметили в пресс-службе.

"Идею создать установку "подбросили" перуанские коллеги. В их стране имеют место проблемы с утилизацией медицинских отходов, и они заказали нам разработать такое устройство. А теперь изобретением заинтересовались и немецкие ученые. Но хотелось бы, конечно, чтобы им пользовались, в первую очередь, отечественные врачи", - рассказал руководитель группы разработчиков, начальник научно-исследовательской части Национального технического университета "Днепровская политехника" Роман Дычковский.

Сейчас ученые Днепропетровщины разрабатывают автоматизированную систему управления устройством.