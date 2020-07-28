События

05:29 28.07.2020

Прокуратура возбудила дело по факту осквернения неизвестными мемориала погибшим военным ВСУ

1 мин читать

В Луганской области неизвестные осквернили памятный мемориал, установленный на честь военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших в ходе освобождения Лисичанска в 2014 году, прокуратура открыла уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры, возбуждено досудебное расследование в уголовном производстве по факту осквернения памятного мемориала лицам, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 297 УК Украины).

Следствие установило, что в ночь с 23 на 24 июля 2020 года неизвестные облили краской красного цвета памятный мемориал погибшим при освобождении Лисичанска в июля 2014 года военнослужащим ВСУ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших противоправные действия в отношении мемориального комплекса. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Теги: #мемориал #дело #осквернение #украина #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:20 28.07.2020
Российские наемники трижды открывали огонь на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники трижды открывали огонь на Донбассе, украинские военные не пострадали

05:30 28.07.2020
Днепровские ученые изобрели устройство для безопасной утилизации медицинских отходов

Днепровские ученые изобрели устройство для безопасной утилизации медицинских отходов

03:37 28.07.2020
Крымские правоохранители сообщили о подозрении двум участникам НВФ "Самооборона Севастополя"

Крымские правоохранители сообщили о подозрении двум участникам НВФ "Самооборона Севастополя"

02:37 28.07.2020
На Буковине лабораторно подтвердили 58 новых случаев коронавируса

На Буковине лабораторно подтвердили 58 новых случаев коронавируса

01:19 28.07.2020
Нидерланды не признают Крым российским и продолжат давлению на РФ

Нидерланды не признают Крым российским и продолжат давлению на РФ

00:33 28.07.2020
Украина будет оповещать ОБСЕ о случаях нарушения перемирия на Донбассе

Украина будет оповещать ОБСЕ о случаях нарушения перемирия на Донбассе

23:16 27.07.2020
В Варшаве открыли новое помещение украинского посольства

В Варшаве открыли новое помещение украинского посольства

22:54 27.07.2020
Украина и Польша договорились о развитии трехстороннего меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики

Украина и Польша договорились о развитии трехстороннего меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики

21:57 27.07.2020
Хорватия поддерживает решение ТКГ о прекращении огня на Донбассе

Хорватия поддерживает решение ТКГ о прекращении огня на Донбассе

21:21 27.07.2020
Киев передал МИД РФ ноту протеста в связи с проведением так называемого "парада" во временно оккупированном Севастополе

Киев передал МИД РФ ноту протеста в связи с проведением так называемого "парада" во временно оккупированном Севастополе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия будет реагировать на активизацию полетов разведывательной авиации США над Черным морем

В Киеве возобновлено движение троллейбусных маршрутов, приостановленное из-за отсутствия электроснабжения части города

В Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева могут быть перебои с электроснабжением из-за повреждения оборудования на ТЭЦ – КГГА

На шахте "Новодружеская" в Луганской области погиб горняк - Волынец

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

ПОСЛЕДНЕЕ

Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа

Временный президент Боливии возвращается к работе после перенесенного COVID-19

В Google разрешили сотрудникам при желании работать из дома до лета 2021 года

Россия будет реагировать на активизацию полетов разведывательной авиации США над Черным морем

Под Офисом президента протестуют против новой договоренности о прекращении огня на Донбассе

Потребители подключены к электроснабжению, на ТЭЦ-5 устранено повреждение оборудования – КГГА

Энергетики запитали обесточенные Соломенский и Печерский районы резервной линией на время ликвидации аварии на ТЭЦ-5

В Европе готовятся ко второй волне коронавируса

В Киеве возобновлено движение троллейбусных маршрутов, приостановленное из-за отсутствия электроснабжения части города

Глава МИД Украины указал на важность соблюдения принципа взаимности для принятия Украиной решения об эксгумациях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА