Прокуратура возбудила дело по факту осквернения неизвестными мемориала погибшим военным ВСУ

В Луганской области неизвестные осквернили памятный мемориал, установленный на честь военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших в ходе освобождения Лисичанска в 2014 году, прокуратура открыла уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры, возбуждено досудебное расследование в уголовном производстве по факту осквернения памятного мемориала лицам, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 297 УК Украины).

Следствие установило, что в ночь с 23 на 24 июля 2020 года неизвестные облили краской красного цвета памятный мемориал погибшим при освобождении Лисичанска в июля 2014 года военнослужащим ВСУ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших противоправные действия в отношении мемориального комплекса. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.