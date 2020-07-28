Крымские правоохранители сообщили о подозрении двум участникам НВФ "Самооборона Севастополя"

Следователи Главного управления Национальной полиции АР Крыма и Севастополя сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" (ч.2, ст.260 УК), сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Установлено, что двое граждан Украины в 2014 году были участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" и руководителями отдельного подразделения "Славянский щит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые осуществляли подбор бойцов в подразделение, обеспечивали патрулирование Севастополя, лично осуществляли незаконные проверки документов и обыски автомобилей с целью выявления и задержания украинских граждан на территории полуострова.

"Помогая боевикам "Самооборона Крыма", контролировали деятельность незаконно созданных на территории полуострова блокпостов", - добавили в прокуратуре.