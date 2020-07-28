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02:39 28.07.2020

Временный президент Боливии возвращается к работе после перенесенного COVID-19

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Временный президент Боливии возвращается к работе после перенесенного COVID-19

Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что вылечилась от COVID-19 и возвращается к работе.

"От всего сердца благодарю за любовь и поддержку во время моей болезни коронавирусом. Меня выписали, и я возвращаюсь к нормальной работе. Ваше проявление любви дало мне силы двигаться дальше. Мы, боливийцы, большая семья. Мы справимся", - написала Аньес в своем твиттере.

9 июля временный президент Боливии подтвердила, что ее тест на COVID-19 оказался положительным.

"Результаты теста на COVID-19 оказались положительными. Я в порядке, буду работать из изоляции", - написала тогда Аньес в твиттере.

Теги: #боливия #глава #коронавирус #выздоровление
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