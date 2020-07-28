На Буковине лабораторно подтвердили 58 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 58 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 85 ранее заболевших, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"58 новых случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 27 июля. Всего было исследовано 470 образцов", - написал Осачук на своей странице в Фейсбуке в воскресенье вечером.

Глава ОГА отметил, что общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 5692 человека.

Также Осачук подчеркнул, что за последние сутки 85 буковинцев выздоровели.