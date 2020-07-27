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23:16 27.07.2020

В Варшаве открыли новое помещение украинского посольства

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В Варшаве открыли новое помещение украинского посольства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 июля открыл в Варшаве (Польша) новое современное помещение украинского посольства, сообщила пресс-служба МИД.

"Это помещение впечатляет. Оно с самого входа показывает Украину именно такой, какой мы хотим, чтобы ее видели за рубежом. Современной, комфортной, элегантной, удобной и полной смыслов. Это здание символизирует ту Украину, которую мы строим", - заявил Кулеба.

Отмечается, что новое здание расположено в районе Варшавы Мокотови.

Кулеба отметил, что в посольстве прежде всего начнет работу консульский отдел, поскольку среди важнейших приоритетов министерств является защита прав и интересов граждан Украины, проживающих, находящихся, учащихся в Польше.

"Хотим и работаем также над тем, чтобы новое здание стало своеобразным культурно-информационным центром и дополнительным площадкой для проведения мероприятий, встреч представителей украинской общины и бизнеса", - добавил он.

Также министр выразил благодарность всем причастным в реализации проекта.

"Министр выразил особую благодарность чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Польша Андрею Дещице за то, что он довел этот важный проект к завершению", - сказано в сообщении.

Теги: #посольство #открытие #помещение #украина #польша
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